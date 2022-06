Omicidio alla Zisa di Palermo: 45enne ucciso a colpi di pistola

Facebook



Omicidio a Palermo. La vittima è Giuseppe Incontrera, 45 anni. Secondo le prime sommarie informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola stamani nella zona della Zisa, tra via Imperatrice Costanza e in via dei Cipressi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Incontrera, che ha precedenti per droga, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco di piccolo calibro. Nella zona dell’agguato in via Imperatrice Costanza, alla Zisa, dove l’uomo viveva, gli investigatori avrebbero ritrovato diversi bossoli. Almeno tre i colpi che hanno raggiunto la vittima, arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Civico in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

I carabinieri, che indagano sulla vicenda, stanno sentendo familiari, amici e potenziali testimoni per cercare di capire cosa sia successo. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

