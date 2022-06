Messina, domani si inaugura il “Museo stabile dei Pupi Siciliani

Facebook



Domani 10 giugno, alle ore 16,00, il Commissario straordinario della Città Metropolitana di Messina, ing. Leonardo Santoro, inaugurerà nei locali di via Oratorio San Francesco, il “Museo stabile dei Pupi Siciliani” L’iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Associazione “Opera dei Pupi Messinesi In memoria di Rosario Gargano” e grazie alla disponibilità di operatori messinesi, con la finalità di offrire alla città di Messina e alla fruizione pubblica, una pregiata collezione di “Pupi Siciliani” che costituiscono Patrimonio immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

