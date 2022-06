I “Black Eyed Peas” in concerto a Catania, unica data italiana

Facebook



I “Black Eyed Peas”, iconico gruppo musicale alternative della scena hip hop statunitense con 6 Grammy Awards vinti e 35 milioni di album venduti, arrivano in Italia per un’unica data, prodotta e distribuita da Vivo Concerti, giovedì 28 luglio a Villa Bellini di Catania al Wave Summer Music, il Festival musicale promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti per la data sono disponibili su vivoconcerti.com.

I Black Eyed Peas hanno da poco pubblicato l’inedito ‘Don’t you worry’, in collaborazione con Shakira e David Guetta, un brano che è pronto a diventare uno dei tormentoni di quest’estate e che a una settimana dalla pubblicazione conta oltre 13 milioni di visualizzazioni su Youtube, ed è la più alta nuova entrata della Classifica EarOne Airplay Radio in posizione #24. Il loro ottavo album in studio, ‘Translation’, certificato oro in Italia, ha ottenuto un successo internazionale nel 2020 anche grazie alle collaborazioni con artisti come J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam e Tyga.

