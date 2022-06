Emergenza rifiuti a Catania. Bianco: “Amministrazione faccia passo indietro, meglio commissario”

Facebook



Shares

“Mi piange il cuore a vedere Catania così. ‘Me duele Catania, mi fa male, mi fa dolore’ avrebbe detto Miguel de Unamuno. Le immagini che vediamo sono quelle di una città abbandonata. La causa: un’amministrazione che non esiste e non se ne va. Ma anche inciviltà diffusa e tollerata”. Lo afferma il leader nazionale dei Liberal del Pd, Enzo Bianco, sull’emergenza rifiuti in città.

“Immagini di sporcizia come mai viste a Catania – aggiunge l’ex ministro dell’Interno – roghi, violenza, arroganza… Basta. Se chi amministra Catania non è capace di fare meglio, abbia la dignità di fare un passo indietro. Meglio un commissario. Chiediamo alle autorità competenti di intervenire. Di attivarsi. Perché chi deve, faccia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...