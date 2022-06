Ruoli consortili, gli agricoltori pronti alla mobilitazione

Facebook



Le confederazioni di agricoltori Cia Sicilia Orientale e Confagricoltura Catania, convocano una conferenza stampa per lunedì prossimo, 13 giugno, alle ore 10, nella sede del Consorzio Arancia Rossa IGP, presso il MAAS, mercati agroalimentari Sicilia in c/da Jungetto, Via Passo del Fico, Sp, 701 per denunciare la gravissima situazione che vive il comparto agricolo siciliano.

Migliaia di imprese rischiano il collasso, mentre è di questi giorni l’invio da parte dei Consorzi di Bonifica dei ruoli consortili riferiti alla imminente stagione irrigua e all’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate dei ruoli relativi al 2020 a cui seguirà tra breve il 2021: cifre esorbitanti, frutto di calcoli amministrativi di bilancio che racchiudono anni di aumenti spropositati rispetto ai servizi resi e privi di considerazione rispetto ai compiti di gestione di Enti strumentali nati per favorire lo sviluppo dell’irrigazione nelle campagne.

Introdurrà, il presidente del Consorzio Arancia Rossa IGP, Gerardo Diana; il presidente Cia Sicilia Orientale, Francesco Favata e il commissario di Confagricoltura, Marino Scappucci illustreranno i motivi che hanno portato la categoria a mobilitarsi, e la richiesta immediata di intervento al Governo e all’Assemblea della Regione Siciliana che navigano ancora in ritardi clamorosi rispetto alla Riforma dei Consorzi di Bonifica, lasciando le stesse strutture consortili annegare negli atavici problemi di sempre.

