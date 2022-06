Al via “Vele dello Stretto 2022–Festa della Vela”

Facebook



Grande partecipazione per l’invito alla vela. Oggi la grande regata dello Stretto

Si è conclusa ieri, sabato 18 giugno, la prima giornata di “Vele dello Stretto 2022”, la manifestazione organizzata dalla Assonautica provinciale di Messina.

Grande entusiasmo e partecipazione per l’invito alla vela: dalle 9 alle 19 di sabato i circoli nautici sportivi della città hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni, skipper e insegnanti professionisti per far vivere a chiunque volesse fare questa esperienza le emozioni della navigazione sospinta dal vento.

Il Village “Vele dello Stretto 2022” è stato animato da espositori e dai video e dalla musica di Radio Studio54 Network.

Oggi si svolgerà invece la grande regata dello Stretto. Numerosi i partecipanti: oltre 120 vele, con partenza da Paradiso e percorsi differenziati da Grotte e Ganzirri, riempiranno lo Stretto in quella che vuole essere una festa più che una competizione agonistica.

La premiazione si svolgerà alle 18.30 al Village Vele “Vele dello Stretto”.

