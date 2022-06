Festa fine anno dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

Domani 20a Edizione dello Slalom Agro Ericino

Facebook Shares Sono 150 i piloti iscritti alla ventesima edizione dello Slalom dell’Agro Ericino, gara valevole quale quarta prova per il campionato italiano della specialità, che si disputa domenica 19 giugno. La gara era in calendario per il 12 giugno, ma è stata spostata di una settimana per...