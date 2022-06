A Zafferana Etnea presentazione di “Teatri Riflessi 7”

Facebook



Shares

Oggi 30 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione di Teatri Riflessi, presenti il sindaco di Zafferana Etnea, Alfio Russo, l’Assessore Salvatore Coco, lo staff di IterCulture, associazione organizzatrice dell’evento, e Daniele Di Bella, presidente dell’azienda Di Bella Costruzioni srl, partner organizzatore dell’evento ed erogatore dei premi del concorso internazionale di corti teatrali, attività principale del festival.

Il tema di quest’anno è Ginestre, pianta endemica capace di crescere in condizioni estreme che, dopo aver colonizzato e migliorato i terreni nudi o degradati, lascia spazio ad altre specie, altrimenti incapaci di attecchire. Il tema rimanda alla rinascita e alla volontà di rilanciare le arti performative nel territorio, valorizzando il territorio stesso.

Durante la conferenza saranno presentate nei dettagli le tre giornate del festival e le attività previste: workshop e laboratori di teatro e danza, presentazioni e incontri letterari curati da Grazia Calanna nella cornice Testi Riflessi e gli attesi TRForum, momenti di confronto e discussione, animati da Lina Maria Ugolini, che coinvolgeranno e stimoleranno artisti, operatori, esponenti delle realtà sociali e culturali del territorio, giurati e pubblico. A conclusione delle varie attività, ogni sera, avrà il via il concorso che vedrà protagoniste le diciassette compagnie selezionate, provenienti da tutt’Italia e da Messico, Stati Uniti d’America e Regno Unito. Durante le semifinali di giovedì 14 e venerdì 15 luglio, una Giuria Tecnica selezionerà i sette corti che gareggeranno per la finale di sabato 16 in cui saranno premiati i vincitori delle varie categorie in concorso (Drammaturgia italiana, straniera e danza, Regia e Interpretazione) e, dal voto congiunto della Giuria Tecnica, Stampa e Giovani, sarà consegnato il Premio Giovanni Di Bella Miglior Corto Teatri Riflessi 7.

La conferenza sarà anche l’occasione per presentare la collaborazione con il partner torinese Coorpi che presenterà durante le tre serate del festival una selezione di alcune opere di videodanza afferenti alle rassegne “You got the power” e “Swans never die” de La danza in 1 minuto e il progetto Campo Largo. Saranno comunicati, infine, anche i nominativi delle nutrite Giuria Tecnica e Giuria Stampa, partecipanti fondamentali del festival che oltre a essere una vetrina per le compagnie selezionate, rappresentative della scena contemporanea, vuole invitare al confronto e allo scambio la comunità artistica e locale.

PROGRAMMA

Giovedì 14 luglio 2022

h 10:00 – 13:00 Workshop di teatro urbano | a Viagrande Studios (Viagrande)

a cura di Simone Bevilacqua e Marzia D’Angeli.

h 16:00 – 01:00 StuzzicaMente: apertura area espositiva, percorsi di degustazione, food&drink:

Artigiani riuniti, vini e specialità siciliane, cucina giapponese, tigelle, panini, cocktails e molto altro.

h 16:00 – 18:00 TestiRiflessi – incontri EstroVersi, a cura di Grazia Calanna, con

Biagio Guerrera, Casa Munnu (Ed. Mesogea)

Lucia Russo e Maria Pina Crifò Antonello, Il presagio del pipistrello rosso (Ed. Algra)

Angelo Sturiale, Finestra (Ed. Algra)

Luana Rondinelli, Fimmine (Ed. Flaccovio)

h 18:30 – 19:30 TRForum – percorsi per condividere, scoprire e confrontarsi, a cura di Lina Maria Ugolini.

Prospezioni pomeridiane: pelle. Sentire e percepire lo spazio.

h 20:15 – 24:00 TRFest -concorso internazionale di corti teatrali: esibizione di 8 semifinalisti

Colla,Collettivo Zuzy | Catania

Eufemia, Giorgia Lolli | Reggio Emilia

Il merluzzo surgelato,Sara Baldassarre e Arianna di Stefano | Bussero (MI) e Roma

Istruzioni su come seppellire la propria ombra,La compagnia dei fossi | Catania

Mobbing Dick, Caroline Pagani | Roma

Home Burial, Daniel Passi | London (UK)

Flesh, Alexey Taran | Miami (US)

Goldrake, Officine Alijoscia | Catania

FUORI CONCORSO

Ginestre, IterCulture – Teatro L’Istrione

Selezione You got the power, La danza in 1 minuto 2022 | Coorpi (TO)

Venerdì 15 luglio 2022

h 10:00 – 01:00 StuzzicaMente: apertura area espositiva, percorsi di degustazione, food&drink:

Artigiani riuniti, vini e specialità siciliane, cucina giapponese, tigelle, panini, cocktails e molto altro.

h 10:00 – 13:30 Workshop di teatro urbano | Parco Comunale di Zafferana

a cura di Simone Bevilacqua e Marzia D’Angeli.

h 11:00 – 13:00 TestiRiflessi per ragazzi – laboratorio letterario per ragazzi, con

Vanessa Viscogliosi e Tiziana Longo, UAU che giorni! (Ed. Lunaria)

h 16:00 – 17:30 TestiRiflessi – incontri EstroVersi, a cura di Grazia Calanna, con

Cettina Caliò, Di tu in noi (Ed. La nave di Teseo)

Elvira Seminara, Diavoli di sabbia (Ed. Einaudi)

Saragei Antonini, A virìna (Ed. Salarchi Immagini)

h 17:00 – 18:45 Fora Intra – laboratorio di movimento dai 7 anni in sù

Corpi per raccontare il paesaggio,

di e con Giorgia Di Giovanni, musiche di Pierfrancesco Mucari.

h 17:30 – 18:30 Associazione Thamaia Onlus

Presentazione del Centro Antiviolenza Thamaia,

spazio politico di rinascita e libertà per donne in uscita dalla violenza.

a cura di Anna Agosta e Vita Salvo.

h 18:30 – 19:30 TRForum – percorsi per condividere, scoprire e confrontarsi, a cura di Lina Maria Ugolini.

Prospezioni pomeridiane: profondità. Stratigrafie dell’anima

h 20:15 – 24:00 TRFest -concorso internazionale di corti teatrali: esibizione 9 semifinalisti

Following Circe, Teatro Ebasko | Roma

Itria, BDPyoung | Messina – Roma

Symbiosis, Melania Caggegi e Agnese Canicattì | Catania

Madrioska, Marcello Manzella | Caserta

Perpetuus, Simona Fichera | Giarre (CT)

In Riserva, Lunga Pausa | Roma

Unfinished, Titus’ Arrow | New York (US)

A_Merica, Officina Tea(l)tro | Altavilla Milicia (PA)

Escape al Vacío, Alquimia Escénica | Ciudad de México (MX)

FUORI CONCORSO

Swan must die, Peter Abraham, Vincitore Beyond one minute – La danza in 1 minuto 2022 | Coorpi (TO)

h 24:10 TRFest -concorso internazionale di corti teatrali: comunicazione 7 finalisti

Sabato 16 luglio 2022

h 10:00 – 01:00 StuzzicaMente: apertura area espositiva, percorsi di degustazione, food&drink:

Artigiani riuniti, vini e specialità siciliane, cucina giapponese, tigelle, panini, cocktails e molto altro.

h 10:00 – 13:30 Workshop di teatro urbano | Parco Comunale di Zafferana

a cura di Simone Bevilacqua e Marzia D’Angeli.

h 11:00 – 13:00 TestiRiflessi per ragazzi – laboratorio letterario per ragazzi, con

Lorena Dolci, Mostro del Pisolino (Ed. Lunaria)

h 16:00 – 18:00 TestiRiflessi – incontri letterari a cura di Grazia Calanna, con

Giuseppe Manitta, L’etica dell’acqua (Ed. Avagliano)

Massimo Maugeri, Il sangue della montagna (Ed. La nave di Teseo)

Antonio Lanza, Suite Etnapolis (Ed. Interlinea)

h 16:30 – 18:15 Fora Intra – laboratorio di movimento dai 7 anni in sù

Corpi per raccontare il paesaggio,

di e con Giorgia Di Giovanni, musiche di Pierfrancesco Mucari.

h 18:00 – 19:00 Il manifesto sui diritti e doveri culturali: destinazione paesaggio.

h 19:00 – 20:30 TRForum – percorsi per condividere, scoprire e confrontarsi, a cura di Lina Maria Ugolini.

Prospezioni pomeridiane: lava e ginestre, comporre, ricostruire e nutrire.

Laboratorio di improvvisazione e composizione a conclusione dei percorsi di TestiRiflessi e TRForum

a cura di Giulia Santini e gli allievi di Viagrande Studios.

h 20:30 – 24:00 TRFest -concorso internazionale di corti teatrali: esibizione 7 finalisti

Premi Riflessi d’Arte: Trame di Quartiere, Farm Cultural Park

h 24:10 TRFest – PREMIAZIONI:

Menzione giuria giovani

Menzione pubblico

Menzione speciale della Stampa

Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Drammaturgia straniera

Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Drammaturgia danza

Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Drammaturgia italiana

Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Regia

Premio Valentina Nicosia per la Miglior Interpretazione

Comunicazione 12 vincitori della Lotteria Sostieni Teatri Riflessi 7

Premio Giovanni Di Bella per il Miglior Corto

FUORI CONCORSO

Urban Orkestra, Vittorio Campanella e Emanuele Piras – Campo Largo Project 2016 | Coorpi (TO)

Mi piace: Mi piace Caricamento...