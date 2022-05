“I Colori della legalità” all’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone

Facebook



Il 20 maggio, alle ore 10, incontro online con suor Carolina Iavazzo, stretta collaboratrice di don Pino Puglisi

Il 20 maggio, alle ore 10:00, gli studenti dell’IC “Vittorio Alfieri” di Crotone incontreranno online suor Carolina Iavazzo, stretta collaboratrice di Don Pino Puglisi. In tale occasione gli studenti dell’aula dedicata a don Pino Puglisi potranno presentare i propri elaborati e interagire con l’illustre ospite. L’incontro costituirà certamente un’opportunità educativa altamente formativa.

Don Pino Puglisi è stato un uomo la cui integrità morale e dedizione per il prossimo hanno costituito veramente l’essenza dello spirito evangelico. Ha rappresentato il volto più bello della Chiesa, quello autenticamente veicolo dell’insegnamento di Cristo. Si è speso per i diseredati; per i dimenticati; per i fanciulli abbandonati, di cui per primo ricordò la potenzialità umana e preziosità nella loro individualità nonché come futuri componenti della società. Don Pino Puglisi coniugava allo slancio umanitario di certi mistici del popolo, come Madre Teresa di Calcutta, alla lucidità dell’uomo attento alle problematiche sociali e alle loro complesse interrelazioni; comprendeva quanto l’ignoranza e il degrado costituissero l’humus ideale per la proliferazione delle organizzazioni malavitose a Brancaccio guidate dai fratelli Graviano, capi-mafia legati alla famiglia del boss Leoluca Bagarella.

Ricordiamo che il progetto denominato “I colori della legalità”, si sviluppa in due fasi, nella prima fase, si lavorerà con gli studenti per presentare i contenuti della cittadinanza attiva e della legalità mediante anche la conoscenza dei protagonisti della società civile italiana e la riflessione sul loro sacrificio. Nell’ultima fase, prevista per il giorno 23 maggio, Giornata nazionale della legalità, verranno apposte delle targhette con il nome del protagonista della legalità prescelto su ogni aula scolastica, in modo da ricordarne permanentemente la figura e l’operato; ciascun ambiente scolastico degli studenti verrà impreziosito poi con i contributi grafici, testuali, poetici realizzati dagli allievi stessi.

Tutta la comunità educativa dell’IC “Vittorio Alfieri” è estremamente orgogliosa di poter offrire un’occasione formativa di tale portata ai propri studenti, perché attraverso esperienze laboratoriali e il contatto diretto con i protagonisti degli avvenimenti più importanti della nostra storia è possibile comunicare messaggi educativi pregnanti di significato e soprattutto durevoli nell’esperienza di ciascuno.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta connettendosi alla pagina Facebook dell’istituto IC “Vittorio Alfieri” Crotone.

