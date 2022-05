Ciclisti in difficoltà sull’Etna soccorsi dal SASS

Facebook



Nella tarda serata di ieri, domenica 22 maggio, i tecnici della Stazione Etna Nord del

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di due ciclisti in difficoltà lungo la Pista Altomontana, nella zona di Piano dei Grilli, sul versante nord ovest dell’Etna.

I due bikers erano in fase di rientro, quando a causa di un problema tecnico ad una delle due biciclette sono rimasti sul percorso impervio, mentre sopraggiungeva l’oscurità.

Esaurite le forze hanno chiamato il SASS, che con una squadra di soccorso a bordo di un mezzo fuoristrada li ha raggiunti e, valutate le condizioni sanitarie, li ha accompagnati fino al piazzale di Piano dei Grilli, dove ad attenderli erano già presenti con un’ambulanza i sanitari del 118, attivato nel frattempo.

Allertati anche i SAGF, come da protocollo operativo.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il NUE 112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il SASS.

