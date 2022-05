Manifestano i Comitati Siciliani per la Salute

Facebook



Da Palermo a Lentini, da Catania a Lipari, passando per Giarre, Gela, Pantelleria, Leonforte, i comuni dei Nebrodi, i Comitati per la Salute – Sicilia si stanno mobilitando un vista della manifestazione del 27 maggio sotto l’assessorato alla regione a Palermo.

Striscioni su ospedali ostetrico ginecologico chiusi, blitz sotto l’ASP e striscioni, fino ad arrivare a necrologi affissi ovunque in cui si piange la defunta SANITÀ PUBBLICA: tante azioni dal 20 al 23 in diverse parti della Sicilia, per sensibilizzare e coinvolgere cittadini e cittadine.

Il 27 maggio i comitati della salute saranno a Palermo sotto l’Assessorato della salute (P.zza Ottavio Ziino, 24) dalle ore 11, per pretendere un tavolo di confronto che metta al centro i veri bisogno degli abitanti e dei territori.

«Nel periodo in cui si attendono 800 milioni dal PNRR per la sanità siciliana e la regione ha approvato il Piano per le nuove strutture della sanità territoriale» – dicono i Comitati nell’indizione dell’evento – «abbiamo deciso di metterci in prima linea per scoperchiare, ancora una volta, le responsabilità politiche dell’attuale disastrosa situazione e per portare in piazza le reali esigenze dei cittadini e delle cittadine che, nonostante le lotte portate avanti, sono rimaste inascoltate.»

