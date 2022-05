A Misterbianco Carabinieri sequestrano mitraglietta e proiettili

Facebook



I carabinieri, durante una perquisizione in un condominio di Misterbianco, nel catanese, hanno sequestrato una pistola mitragliatrice ‘Skorpion’ calibro 7,65 non censita in banca dati insieme con oltre 400 proiettili di vario calibro. L’arma era nascosta in un doppio fondo realizzato all’interno di un vano contatori insieme con 173 proiettili di vario calibro.

Tutto è iniziato dal controllo di una macelleria, dove i militari hanno sequestrato un mazzo di chiavi che ha permesso di aprire al numero civico successivo un lucchetto che chiudeva un pozzetto con due contatori dell’acqua dove erano anche 14 proiettili calibro 45 ed 11 calibro 45. Un uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni.

Un’altra delle chiavi che erano custodite nella macelleria ha consentito di aprire la porta di un garage vicino al negozio al cui interno, nascosti sotto blocchi di cemento e pneumatici di autovetture, sono state trovati 189 proiettili di vario calibro, tra cui 100 calibro 7,65.

