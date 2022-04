Domani a Santa Maria di Licodia concerto di Fabio Vito Squillaci e Chiara Cantore

Facebook



Shares

Il Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, nell’ambito dei “Concerti di Primavera”, per l’attività concertistica “Fuorischema 2022”, terrà domani sabato 23 aprile, alle ore 20.00, nella Chiesa SS. del Crocifisso, in piazza Umberto I, a Santa Maria di Licodia, il concerto dei chitarristi Fabio Vito Squillaci e Chiara Cantore. Il programma prevede musiche di Johann S. Bach, Fernando Sor, Mauro Giuliani, Niccolò Paganini, Isaac Albeniz, Joacquin Malats ed Enrique Granados. L’iniziativa è in collaborazione con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro e con le associazioni “Terre forti” e “Darshan”.

Fabio Vito Squillaci, nato a Catania nel 1981, figlio d’arte, il padre faceva parte del coro del Teatro Massimo “Vincenzo Bellini”, ha iniziato gli studi con il maestro A. Di Mauro continuando poi sotto la guida del maestro S. Daniele Pidone. Diplomato nel 2011 all’AFAM “Arturo Toscanini” di Ribera, ha seguito numerosi corsi di perfezionamento, seminari e masterclass, con musicisti di fama mondiale. E’ impegnato a divulgare la musica per chitarra nel proprio territorio e con il maestro Pidone ha fondato il Centro culturale musicale Antonio Lauro di S. M. di Licodia. Ha insegnato all’Associazione Musicale Misterbianco, alla Scuola Media E. Maiorana di Catania, alla Scuola Castiglione di Bronte, alla Scuola Leonardo da Vinci di Mascalucia, “E. Vittorini” di S. Pietro Clarenza, “A. Bruno” di Biancavilla. Attualmente insegna all’Istituto Scolastico Comprensivo Ducezio di Mineo.

Chiara Cantore, nata a Catania, si è diplomata al Liceo musicale Turrisi Colonna di Catania sotto la guida del maestro Salvatore Daniele Pidone.Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento con maestri di chiara fama internazionale, quali Senio Alirio Diaz, Efrain Silva, Mauro Storti, Luis Quintero ecc. Nel 2018 e 2019 è stata ammessa a frequentare l’Accademia Chigiana di Siena con il maestro Eliot Fisk. Vincitrice in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il concorso “Alirio Diaz” a Roma, il “Salento Guitar Festival” ad Otranto ed il concorso “Cappellani Dr. Santi” a Catania. Attualmente, è iscritta al 3° anno del corso triennale Afam presso l’istituto “A. Corelli” di Messina.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti, manifestazione nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. Info:3385047480 – 3333337848), Facebook (Sala Magma).

Mi piace: Mi piace Caricamento...