Fiorella Mannoia a Catania

di Michele Creazzola

Dopo il successo ottenuto con la stagione televisiva su Rai 3, “La versione di Fiorella” va a teatro. Di sicuro il luogo più consono per la cantante romana che torna a Catania dopo tre anni.

In una veste rinnovata ritroviamo la Mannoia interprete che, oltre a portare sul palco la sua musica rende omaggio ai tanti amici cantautori, interpretando a suo modo, i loro brani più celebri. Dalla sua voce ascolteremo classici di Lucio Dalla, Battisti, Pino Daniele, Ivano Fossati, Renato Zero, De Gregori, Fred Bongusto, Fabrizio De Andrè, oltre ai brani del suo repertorio da interprete e cantautrice. Corre l’obbligo di ricordare che Fiorella Mannoia è una delle cantanti per cui hanno scritto i più prestigiosi autori della musica italiana, in scaletta dunque compaiono brani come “Quello che le donne non dicono” scritta per lei da Enrico Ruggeri o “I treni a vapore” scritta da Ivano Fossati solo per citarne alcuni. A questi si aggiungono i brani celebri del suo repertorio e i cosiddetti pezzi da album.

Dopo varie tappe nel centro-nord il tour giunge in Sicilia per volere della Punto e a capo uno di Nuccio La Ferlita. Il successo dell’evento è tale da avere indotto la cantante ed i suoi manager ad allestire anche la tournée estiva. Altre date in cui farà tappa in Sicilia sono il 19 Agosto al Teatro Greco di Siracusa e il 21 Agosto al Teatro Lucio Dalla di Partanna.

Scaletta

Padroni di niente

I treni a vapore

Combattente

Io vivrò (senza te) – cover di Lucio Battisti

Crazy boy

Nessuna conseguenza

Il peso del coraggio

Amore fermati – cover di Fred Bongusto

Cercami – cover di Renato Zero

Cara – cover di Lucio Dalla

Si è rotto

Come si cambia

Perfetti sconosciuti

Quello che le donne non dicono

La casa in riva al mare – cover di Lucio Dalla

Prinçesa – cover di Fabrizio De Andrè

Sally – cover di Vasco Rossi

Siamo ancora qui

Generale – cover di Francesco De Gregori

Che sia benedetta

Il cielo d’Irlanda

