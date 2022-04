A Messina avviato il progetto “Syllabus per la formazione digitale”

Facebook



Verifica ed implementazione delle competenze digitali del personale. Al termine del percorso la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza

La Città Metropolitana di Messina ha aderito all’iniziativa “Syllabus per la formazione digitale”, il programma di assessment e formazione digitale rivolto ai dipendenti pubblici, nell’ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”.

Syllabus “Competenze digitali per la PA” è il documento che descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza, il Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati.

La richiesta di Palazzo dei Leoni, indirizzata ed accolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’Innovazione amministrativa, lo Sviluppo delle competenze e la Comunicazione, mira alla definizione delle competenze digitali dei dipendenti attraverso l’autovalutazione e la relativa certificazione.

Le procedure di registrazione del personale dell’Ente sull’apposito portale, ai fini dell’abilitazione degli account personali che consentiranno la partecipazione al percorso formativo, sono in giunti ad una fase avanzata.

Alla fine di ogni percorso sarà rilasciata una certificazione che alimenterà il “fascicolo del dipendente”.

In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze.

