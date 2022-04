A Marineo si presenta il volume “L’onestà del tempo”

Facebook



Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Marineo, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, domani giovedì 21 Aprile 2022 alle ore 17,00 presso il Castello Beccadelli Bologna in Piazza Castello, 15 a Marineo, il volume di Valerio Scibetta “L’onestà del tempo”. Dopo i saluti di Francesco Ribaudo, Sindaco di Marineo e l’introduzione di Giuseppe Oddo, Presidente BCsicilia Sede di Corleone, sono previsti gli interventi di Francesca Spatafora, già Direttrice del Museo Salinas di Palermo e Fiammetta Basile, Docente di lettere e scrittrice. Sarà presente l’autore. Modererà l’incontro Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. I proventi della vendita del libro, detratte le spese di edizione, saranno devoluti, in parti uguali, alle organizzazioni benefiche Save the Children e Lega del Filo d’Oro. Per informazioni tel. 338.6551454. L’evento si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative Covid.

“L’Onestà del Tempo” racconta di tre generazioni della famiglia Scibetta, costruttori di orologi da torre. Il paese in cui si svolge la storia è Bisacquino dove si trova l’officina di produzione, diventata oggi il Museo dell’Orologio, nato per volere di Paolo Scibetta e sotto la tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia di Palermo. Proprio questo luogo è il teatro di alcune vicende narrate nel libro. Personaggi diversi intrecciano le loro storie con la certezza di essere nel giusto, perseguendo le proprie idee con tenacia e caparbietà. Anche se vi sono risvolti romanzeschi, dettati dalla necessità di rendere più fruibile il racconto, si tratta di una storia vera. Il capostipite, don Vincenzo, patriarca e uomo intransigente soprattutto con se stesso, si scontra con la volontà del figlio Calogero di innovare l’attività e da questo nasce una rottura che mai sarà sanata, fino alla morte dei due. Tanti sono, comunque, i rimpianti e le amarezze e ne sarà coinvolta tutta la famiglia.

