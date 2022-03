Ultime Covid Italia: 79.895 contagi e 128 decessi. In Sicilia 18 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 529.882 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 15%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 473 in totale e quattro in meno di ieri. Diminuisce anche il numero dei ricoverati con sintomi, 8.397 in totale e 13 in meno di ieri. Sono stati 13.645.834 i contagiati dal Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza, mentre le vittime salgono a 157.442. Sono 12.400.175 i guariti, 48.190 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i positivi al Coronavirus nel nostro Paese sono 1.088.217.

IN SICILIA. Altre diciotto vittime e 6.230 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore con 40.754 tamponi processati. L’indice di positività è 15,2%.

