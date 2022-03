Ultime Covid Italia: 184 decessi e 50.191 nuovi casi. In Sicilia 35 vittime

Facebook



Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 60.191 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 184 morti. Sono 531.194 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore, che fanno rilevare un tasso di positività pari all’11,3%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 18 in meno di ieri per un totale di 592 pazienti, e i ricoverati con sintomi, che sono 8.776 in totale, 213 in meno da ieri. Sono 13.109.527 i contagiati dal Coronavirus dall’inizio dell’emergenza, mentre le vittime salgono a 156.201. I guariti sono 11.941.805 in totale, 57.408 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 1.011.521 positivi al Covid.

IN SICILIA. Sono 7.049 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, 35 i morti e 4.489 pazienti guariti. Nell’isola i positivi sono 226.472 – 3.136 in più rispetto a ieri – e di questi 896 sono ricoverati in regime ordinario, 63 in terapia intensiva, con tre nuovi ingressi, e 225.513 sono in isolamento domiciliare.

