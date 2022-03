Nasce la Colomba al mandarino di Sicilia

Facebook



I liquori artigianali di Liquoriamo diventano protagonisti della nuova colomba che profuma di sole e agrumi. L’azienda è stata aperta solo 1 anno fa da Lorenzo Ricciardo, in piena pandemia. Una storia imprenditoriale di passione e coraggio.

Dall’incontro di due artigiani innamorati della propria terra nasce una partnership importante che addolcirà la Pasqua 2022.

Il liquore al mandarino prodotto artigianalmente dall’orlandino Lorenzo Ricciardo nel suo piccolissimo laboratorio a conduzione familiare, di contrada Scafa, a Capo d’Orlando, sarà l’ingrediente chiave della nuova colomba al mandarino di Sicilia, ideata dal noto pasticcere e gelatiere messinese Giuseppe Arena per la Pasqua 2022.

Una partnership fondata sulla voglia di esaltare tutto il buono della Sicilia e, in particolare, gli agrumi che la nostra terra produce così generosamente. Agrumi biologici, naturali al 100 per cento, coltivati nelle campagne orlandine dalle sapienti mani di Giuseppe Giuffrè, nonno acquisito di Lorenzo Ricciardo, che danno vita a liquori senza conservanti e aromi artificiali prodotti, senza l’utilizzo di macchinari, in circa mille bottiglie l’anno, utilizzando il sistema della macerazione sulle bucce. Il perché di questi numeri è presto detto.

LA STORIA DELLA MICRO AZIENDA NATA APPENA 1 ANNO FA

Lorenzo Ricciardo, il 25 febbraio 2021, in piena pandemia, apre il suo piccolo laboratorio nella provincia tirrenica, molto rinomata proprio per la produzione di eccellenti agrumi che vengono esportati in tutto il mondo, e fa la scelta di non utilizzare macchinari per la produzione dei suoi liquori. “Un anno e due mesi fa – racconta Lorenzo – ho realizzato il mio sogno e, spinto anche dagli amici e dalla famiglia che conoscevano questa mia passione, ho iniziato a creare i primi liquori artigianali con le antiche ricette di famiglia”.

Il nome dell’azienda Liquoriamo è strettamente legato all’amore per la Sicilia, per Capo d’Orlando, per i frutti della sua terra e per i liquori artigianali.

“Lavoriamo gli agrumi freschi appena raccolti, tutto è manuale, dalla raccolta, al lavaggio, alla pelatura fino all’imbottigliamento. Grande attenzione è riservata a tutte le materie prime che entrano nel mio laboratorio. Per i nostri liquori utilizziamo solo prodotti di altissima qualità, l’alcool più buono, il latte fresco, le spezie, tutti prodotti tracciabili, e produciamo circa mille bottiglie l’anno che destiniamo anche a selezionati ristoranti e cocktail bar. Siamo veri artigiani e l’artigianato non vuole macchinari” – commenta l’imprenditore orlandino.

LA NUOVA COLOMBA ARTIGIANALE DI GIUSEPPE ARENA PROFUMA DI MANDARINO E DI SICILIA

Incuriosito dalla storia di Lorenzo, il pasticcere messinese Giuseppe Arena ha voluto dedicare ai suoi prodotti un suo dolce e quale migliore occasione della Pasqua poteva esserci per creare questa sinergia?

“Tutto nasce da una mia telefonata – racconta ancora Lorenzo. Incuriosito dalla storia e dalla professionalità di Giuseppe Arena, l’ho contattato. Ci siamo incontrati ed è nato subito un feeling. Giuseppe ha assaggiato i miei liquori e ha pensato di realizzare una colomba al mandarino, un frutto che ama particolarmente, con cui realizza anche un’eccellente granita”.

Il pasticcere messinese ha già avviato la produzione delle colombe prodotte artigianalmente con lievito madre, farcite con la crema al mandarino di Liquoriamo e ricoperte con una golosa glassa di cioccolato bianco aromatizzato al mandarino e petali di cioccolato. Ogni fetta del profumato e soffice dolce dedicato alla Pasqua parla di Sicilia. La confezione, in edizione limitata, oltre alla colomba contiene una bottiglietta di liquore al mandarino Liquoriamo che si potrà sorseggiare insieme all’iconico dolce della Pasqua.

Intanto Lorenzo va avanti con la sua produzione. Sono 9 le referenze attualmente prodotte da Liquoriamo: liquori al mandarino; limone e zenzero; arancia e zenzero; arancia rossa e cannella; ci sono poi 4 creme liquorose di limoncello, cioccolato, pistacchio di Bronte e nocciole dei Nebrodi prodotte con latte fresco. Infine c’è un eccellente liquore da 47°, il Bacharikà realizzato con tante erbe dalle proprietà digestive. Tutti i liquori sono privi di emulsionanti e conservanti. Il gusto e i colori richiamano solo la terra del sole e degli agrumi.

