L’Ambasciatore di Israele in visita all’Autorità di Sistema Portuale Sicilia Orientale

Il Presidente dell’Autorità Di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina ha ricevuto, insieme al Segretario Generale Attilio Montalto, Dror Eydar, Ambasciatore dello Stato di Israele in visita in Sicilia, presso l’Ufficio Territoriale dell’Ente a Catania.

Nel corso dell’incontro, sono stati trattati diversi argomenti legati alla portualità in generale ed alla logistica sia del comparto Ro-Ro/Pax che delle navi container. Si è parlato anche di crocieristica (il porto di Catania ha fra l’altro ospitato negli anni alcune navi da crociera israeliane), ed è stata fornita all’Ambasciatore una panoramica sui dati statistici dei Porti di Augusta e Catania, relativi ai traffici suddivisi per tipologia e quantità di merci, numero di accosti sia commerciali che crocieristici e al numero di passeggeri e di mezzi imbarcati e sbarcati.

L’Ambasciatore Eydar si è mostrato molto interessato ai traffici movimentati nei due porti e ha fatto varie domande sui collegamenti sia lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo che lungo le rotte del mediterraneo orientale. Si è inoltre discusso di sicurezza portuale e di cyber security e dell’l’importanza crescente delle sinergie tra le città del Mediterraneo, anche in vista dello sviluppo di nuovi progetti.

Israele, è ormai ben noto, è all’avanguardia nel settore della sicurezza cibernetica e ricopre un ruolo d’eccellenza nel panorama internazionale. A tal proposito Eydar e Di Sarcina si sono intrattenuti in un proficuo colloquio sulle soluzioni cibernetiche per la security nei porti e l’Ambasciatore ha proposto l’organizzazione di un webinar con le migliori aziende israeliane in questo campo.

L’incontro si è concluso con la consegna del Crest all’Ambasciatore e l’omaggio di un volume storico sul Forte Vittoria, fiore all’occhiello della città di Augusta.

Nella foto, Il Presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale Francesco Di Sarcina e l’Ambasciatore dello Stato di Israele Eydar

