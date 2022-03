All’Istituto per la Cultura Siciliana, a Catania, Santi Maria Randazzo parla di Garibaldi

Facebook



Dopo l’interruzione di attività per le “chiusure” imposte dall’emergenza Covid 19, l’Istituto per la Cultura Siciliana, a Catania, ha ripreso ieri la sua regolare programmazione, Il primo evento in calendario per l’anno in corso è stato “Incontro con l’Autore” e il protagonista è stato lo scrittore e ricercatore storico Santi Maria Randazzo che ha parlato del suo ultimo lavoro, appena edito, “Da Staten Island a Marsala: la lunga marcia di Garibaldi” (ed. Albatros).

A presentare lo scrittore, il presidente dell’Istituto, Luigi Asero. È intervenuto il giornalista Salvo Barbagallo, direttore di questa testata.

A seguire il video integrale dell’evento.

