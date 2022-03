Forte vento scirocco colpisce Palermo, alberi abbattuti e insegne divelte in città

Facebook



Alberi abbattuti, insegne pubblicitarie divelte, oggetti caduti dai terrazzi. Notte di grande lavoro peri i vigili del fuoco di Palermo per le forti raffiche di vento che da ieri si sono abbattute su Palermo e sulla provincia. Sono decine le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco. Nella centralissima via Roma alcuni vetri sono finiti per strada creando disagi alla circolazione. Un palo dell’illuminazione è caduto in via Giovanni Zappalà.

Decine anche gli interventi nella provincia, tra Carini, Monreale, dove sono caduti diversi calcinacci a Partinico.

L’aeroporto internazionale ‘Falcone e Borsellino’ è tornato operativo dopo la chiusura avvenuta nella notte per la caduta di una parete di cartongesso nel terminal causata dalle forti raffiche di vento di scirocco che da ieri hanno colpito tutta la provincia. Sono stati otto i voli dirottati. “Le compagnia stanno riprogrammando i voli”, spiegano dallo scalo. Una parte del terminal è stato messo in sicurezza.

Non c’erano persone sotto le macerie della palazzina parzialmente crollata nella notte in via Ximeses, nel centro storico di Palermo, a causa del forte vento di scirocco. I Vigili del fuoco hanno scavato per ore e confermano che al momento “è esclusa la presenza di eventuali persone coinvolte”. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcune parti della struttura percolanti con l’aiuto del Nucleo Speleo alpino fluviale in forza a Palermo.

