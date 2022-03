Facebook



Scoperto un giro di raccomandazioni nei concorsi pubblici. I carabinieri della Compagnia di Alcamo (Trapani) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 14 persone: una in carcere, tre ai domiciliari e 10 sottoposti all’obbligo di dimora.

Per la Procura esistono “gravi indizi di colpevolezza”, a vario titolo, per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite e abuso d’ufficio.

