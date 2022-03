A Riposto Convegno Fidapa dedicato a Maria Rita Russo e Sara Parisi

Facebook



“Una, nessuna, centomila” è il titolo del convegno che la Fidapa Porto dell’Etna ha organizzato contro la violenza sulle donne, dedicato alle giarresi Maria Rita Russo e Sara Parisi, vittime della follia omicida dei rispettivi mariti.

L’incontro, curato dalla “commissione violenza” della referente Anna Maria Scuderi, si è tenuto in un gremito Salone del Vascello, nel Municipio di Riposto, alla presenza della presidente della sezione ripostese, dott.ssa Piera Bonaccorsi; della presidente del distretto Sicilia, avv. Carmela Lo Bue; del sindaco di Riposto, dott. Enzo Caragliano; dell’avv. Patrizia Pellegrino, esperta di diritto di famiglia; dell’avv. Maria Concetta Tringali, vice presidente del centro antiviolenza “Galatea” di Catania; con la speciale partecipazione del regista e attore Pietro Redi.

Gli ospiti hanno ricordato con commozione le storie delle due donne fino al tragico epilogo che, per due volte in pochi anni, ha scosso l’intera comunità locale.

Maria Rita Russo morì nel 2009 in un letto d’ospedale, dopo 10 giorni di agonia, a causa delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo, dopo che il marito le diede fuoco davanti ai figli piccoli della coppia.

Sara Parisi venne uccisa dall’ex marito nel 2018 davanti al portone di casa, mentre si recava a lavoro.

“E’ stata una serata molto toccante e commovente – ha commentato la presidente Piera Bonaccorsi – resa ancora più emozionante dalla presenza in sala della mamma di Maria Rita Russo. Conoscevo bene entrambe le vittime, soprattutto Maria Rita. La sua storia è una ferita ancora aperta per l’intera comunità. Nel 2013, in qualità di assessore del Comune di Giarre, ho voluto fortemente aprire lo sportello rosa antistalking dedicandolo a lei e a tutte le donne vittime di relazioni abusanti. Purtroppo c’è ancora molto da fare per invertire la rotta e far sì che il concetto di amore sia associato alla libertà e non al possesso”.

La Presidente del Distretto Sicilia, Carmela Lo Bue, avvocato penalista del tribunale di Palermo, ha raccontato al pubblico presente la sua esperienza professionale relativa ai casi di violenza sulle donne, dalle gravi conseguenze per i figli fino alla “vittimizzazione secondaria” nelle aule di giustizia. La Presidente Lo Bue, al termine del suo intervento, ha donato alla madre di Maria Rita Russo il bouquet di fiori a lei destinato dalla sezione Porto dell’Etna “per portarlo a nome di tutte le socie del Distretto Sicilia alla sua amata figlia”, ha dichiarato visibilmente emozionata.

Il sindaco di Riposto Enzo Caragliano, plaudendo all’iniziativa, ha sottolineato che “il comune è sempre stato sensibile al tema della parità di genere, aderendo a varie iniziative atra cui la Carta Euromediterranea, proposta dalla Fidapa BPW Italy distrettuale, per la parità degli uomini e delle donne negli Enti Locali”.

Durante la serata le esibizioni della pianista Anna Simone, della violinista Lucia Privitera e della corale Nuove Armonie hanno emozionato il pubblico presente.

