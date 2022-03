“30 libri in 30 giorni”: si presenta on line “Nostra Patria è il mondo intero”

Facebook



Shares

Organizzato da BCsicilia in collaborazione con Museo delle Spartenze, Ecomuseo “Dalle valli al mare” e Comune di Villafrati, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta on line domani, mercoledì 30 marzo alle ore 18,00, il volume di Nicola Grato e Giuseppe Oddo “Nostra Patria è il mondo intero” (Editore Istituto Poligrafico Europeo). Dopo l’introduzione di Francesco Agnello, Sindaco del Comune di Villafrati e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, sono previsti gli interventi di Giuseppa Landolina, Direttrice Biblioteca “S. Raccuglia” di Villafrati, Santo Lombino, Direttore scientifico Museo delle Spartenze dell’area di Rocca Busambra, Ferdinando Maurici, Soprintendente del mare Regione Sicilia, Grazia Messina, Direttrice Museo dell’emigrazione dell’area ionico-etnea di Giarre, Antonello Passaro, Presidente dell’Ecomuseo “Dalle Valli al Mare”. Saranno presenti gli Autori. Coordina Mario P. Motta, Presidente BCsicilia Sede di Bolognetta.

L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet. Link per partecipare: https://meet.google.com/dic-hfzr-owk. Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb BCsicilia Tw BCsicilia.

Il volume, curato dal Museo delle Spartenze, si propone di promuovere la conoscenza del fenomeno migratorio avvenuto in Sicilia negli ultimi 150 anni, la cui memoria si rivela utile sia a comprendere a fondo le identità culturali siciliane sia ad affrontare le migrazioni contemporanee da e per questa isola. Il libro ripropone due saggi di Giuseppe Oddo – estrapolati rispettivamente da Il miraggio della terra in Sicilia. Dalla belle époque al fascismo (1894-1943) e Il miraggio della terra in Sicilia. Dallo sbarco alleato alla scomparsa delle lucciole (1943-1969) – a cui si aggiunge il contributo di Nicola Grato che approfondisce l’emigrazione villafratese in Svizzera.

Mi piace: Mi piace Caricamento...