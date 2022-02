Addio a Ivan Reitman, regista di “Ghostbusters”

Facebook



Morto a 75 anni il regista e produttore cinematografico canadese Ivan Reitman, che ha diretto commedie di grande successo come “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, “Polpette”, “Stripes – Un plotone di svitati”, “Un poliziotto alle elementari”, “I gemelli” e “Junior”. Il decesso nel sonno, sabato 12 febbraio, nella sua casa di Montecito, in California. “La nostra famiglia è addolorata per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista ha portato risate e felicità a innumerevoli persone in tutto il mondo”, si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dalla moglie Genevieve, dal figlio Jason, regista, e dalle figlie, Catherine, attrice, produttrice e sceneggiatrice, e Caroline.

Ivan Reitman si affermò in qualità di produttore grazie al film cult “Animal House” (1978) di John Landis, commedia demenziale di grande successo che fece conoscere la star tv del “Saturday Night Live” John Belushi al pubblico del grande schermo. L’anno seguente diresse “Polpette (1979)”, primo film brillante di una lunga serie realizzata da Reitman, che lanciò l’attore Bill Murray, e nel 1981 “Stripes – Un plotone di svitati”, sempre con Murray e come co-protagonista Harold Ramis.

