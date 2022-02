A Roma protestano i No green pass e No vax

Facebook



No vax e no green pass, nuova protesta oggi a Roma. I manifestanti sono stati radunati dalle forze dell’ordine in piazza San Marco sul marciapiede. Arrabbiati con chi sulle chat invitava alla rivoluzione e che oggi ha preferito restare a casa. “La gente come noi non molla mai” hanno intonato al megafono. Tra loro anche militanti di Forza Nuova senza bandiere, come da due anni a questa parte.

“Siamo qui in piazza Venezia, il punto nevralgico della città, per chiedere alle istituzioni di ascoltarci. Non andrò via finché non ci riceveranno. Sono disposto a dormirci”. Spiegava stamattina all’Adnkronos Marco Liccione, leader no vax di Torino, già presente per anticipare la manifestazione autorizzata al Circo Massimo. “Siamo in tanti, ma c’è chi qui è rimasto dietro perché ci hanno già minacciati di arresto – risponde a un manifestante che gli chiede perché sono così pochi -. Dai palazzi del potere ci dicono che dovremmo convincerli, eccoci. Siamo qui per questo, per spiegargli le nostre ragioni. Vogliamo un confronto e, se non hanno scheletri nell’armadio, non possono negarcelo”.

