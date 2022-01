Arrestato assessore comunale di Palagonia coinvolto in omicidio

Facebook



I Carabinieri di Catania insieme a quelli di Palagonia, hanno arrestato un assessore del Comune di Palagonia, ritenuto responsabile di concorso nell’omicidio di Francesco Calcagno, avvenuto il 23 agosto del 2017 in quel Comune.

L’evento delittuoso sarebbe stato commesso anche al fine di agevolare un gruppo mafioso collegato alla ’Stidda’ ed avrebbe connessioni con l’assassinio del Consigliere comunale di Palagonia Marco Leonardo, ‘consumato’ il 5 agosto del 2016 sempre nello stesso Comune della provincia di Catania.

E’ Antonino Ardizzone, l’assessore comunale, con delega alle Attività ricreative, Sport, Turismo e Spettacolo, arrestato dai carabinieri. Secondo l’accusa “avrebbe fatto da tramite tra il mandante ed alcuni esponenti di rilievo della cosca mafiosa della ‘Stidda‘ per il reperimento del killer, per vendicare la morte di Marco Leonardo, ucciso da Calcagno. Le indagini dei militari dell’Arma sono state coordinate dalla Procura distrettuale di Catania.

La Procura contesta ad Antonino Ardizzone il reato di concorso in omicidio aggravato anche per agevolare l’attività criminosa di un gruppo mafioso attivo a Canicatti’, nell’agrigentino e Palagonia, ritenuto una articolazione territoriale della ‘Stidda’.

Le indagini hanno permesso di inquadrare l’omicidio di Francesco Calcagno come ‘ritorsione’ per l’omicidio del consigliere comunale Marco Leonardi, ucciso il 5 ottobre del 2016 in un bar di Palagonia dopo una lite, pare per motivi economici, da Calcagno che sostenne la tesi della legittima difesa.

Il delitto, contesta la Procura di Catania, sarebbe stato anche “uno strumento per affermare la presenza anche sul territorio di Palagonia di un gruppo mafioso vicino alla ‘Stidda’, tradizionalmente operante nell’agrigentino e di cui l’indagato farebbe anche parte”. Secondo l’accusa “Ardizzone su richiesta del mandante si sarebbe attivamente adoperato, con l’aiuto di esponenti di rilievo del citato sodalizio mafioso – dallo stesso conosciuti come tali – per la ricerca e il reperimento del killer che avrebbe dovuto eseguire materialmente l’omicidio del Calcagno”.

