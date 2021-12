Messina, “Alpini e giovani, insieme per la ripartenza”

Facebook



Shares

“Alpini e giovani, insieme per la ripartenza” questo è il titolo dell’ottava edizione del calendario da tavolo 2022 del Gruppo Alpini di Messina, l’originale opera scandisce gli eventi del 2021, che hanno coinvolto gli Alpini di Messina e della Sezione Sicilia. Il progetto grafico ospita un colorato book fotografico, con la copertina dedicata al Campo Scuola realizzato dall’ANA “Associazione Nazionale Alpini”, nelle foto i ragazzi e medici Alpini volontari siciliani impegnati ad agosto in Abruzzo.

L’opera è una memoria storica, che scandisce cronologicamente gli eventi più importanti vissuti dagli Alpini siciliani. L’elegante copertina ospita il logo dell’ANA e della “Croce Nera” d’Austria, associazione benefica partner, che si occupa del recupero e mantenimento dei cimiteri di guerra austriaci in Europa. Inoltre in forme diverse i colori della nostra Bandiera, con una prevalenza del verde, nella parte anteriore è allocata la foto principale e il datario, sul retro quattro splendide foto dell’Etna di cui due concesse dalla Guida Alpina Vincenzo Greco.

Giuseppe Minissale Capo Gruppo Alpini di Messina, ha dichiarato: “Il Calendario da tavolo è giunto alla sua ottava edizione. Ringrazio con orgoglio quanti hanno dato il loro importante contributo, per tenere alti i valori del ricordo, della solidarietà e dell’impegno civico”.

Il mese di gennaio ricorda il Campo Scuola svoltosi a L’Aquila nel mese di agosto. Febbraio racconta le attività di docenza svolte a L’Aquila dai medici Giuseppe Minissale e Giuseppe Pulvirenti, durante il Campo Scuola. A marzo l’omaggio al monumento dedicato ai Caduti delle Batterie siciliane e al Cap. Umberto Masotto. Aprile vede il concerto svoltosi a Merano in onore di don Bruno Pontalto. Maggio ricorda la visita a Merano delle due Caserme la Rossi e la Battisti. A Giugno non poteva mancare la presenza degli Alpini in occasione della Festa della Repubblica e l’omaggio ai caduti a Messina e Linguaglossa Etna Nord. A Luglio i momenti dedicati d tutti gli associati Alpini e Amici degli Alpini. Il mese di Agosto ricorda l’accoglienza avuta a Noventa Vicentina da Domenico Interdonato, in occasione della visita preparatoria alla realizzazione del libro sul capitano Umberto Masotto. A Settembre la cerimonia per ricordare don Bruno Pontalto, svoltasi al Circolo dell’Esercito di Merano. Il mese di ottobre ricorda il maestro Antonio Piconese e il suo mitico negozio di articoli militari sito a Merano. A novembre gli onori ai caduti, in occasione della festa delle Forze Armate. Dicembre conclude gli eventi con il meeting storico svoltosi a Forte Cavalli, con la visita del museo, la Santa Messa, con il ricordo di chi è andato avanti e il rancio Alpino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...