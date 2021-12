L’PSIA “EFESTO” di Biancavilla premia i piloti Domenico Cubeda e Alfio Crispi

Facebook



Un evento formativo-informativo di grande rilievo che ha avuto come filo conduttore il motto “Vincitore non è colui che corre con l’auto più veloce, ma colui che non si arrende mai”.

Presso l’IPSIA “EFESTO” di Biancavilla, sezione associata all’IISS “FRANCESCO REDI” di Paternò e Belpasso, sono stati premiati i piloti Domenico Cubeda (Campione Italiano gruppo E2SS su Osella FA 30 Zytek) e Alfio Crispi (Vincitore della Coppa di classe E1 1400 su Peugeot 106), nonchè l’ingegnere Andrea Pulvirenti, per i risultati raggiunti e per aver messo a disposizione della scuola, degli studenti e di tutti i partecipanti la loro esperienza e professionalità.

Un appuntamento che diventa un filo diretto per unire l’istituto e il mondo del lavoro ed orientare così i giovani verso scelte consapevoli ed efficaci per il loro futuro. Un obiettivo a cui si aggiunge anche la passione per il mondo dei motori che, in tutta la Sicilia, unisce migliaia di appassionati ad ogni livello.

“Questo incontro- ha dichiarato la dirigente Scolastica dell’IIS. “F.Redi”, la dott.ssa Giuseppa Morsellino- si colloca all’interno di un percorso di educazione civica, che la nostra scuola ha già ampiamente progettato, e intende sollecitare una riflessione significativa tra la comunità scolastica e le varie realtà sociali e sportive del nostro territorio. Ringraziamo i piloti Cubeda e Crispi, all’ingegnere Pulvirenti, il Sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, la sua Giunta, il Delegato ACI SPORT Sicilia Daniele Settimo e tutti coloro che hanno creduto fortemente in questa iniziativa. Una menzione speciale va al nostro “team tecnico”, composto dagli alunni del nostro I.T.I.S. di Belpasso e coordinato dai professori Salvatore Scuderi e Michelangelo Nicotra. Infine, un ringraziamento sentito per l’organizzazione va ai prof. Giuseppina Pulvirenti, Carmela Verzì, Vincenzo D’Agata, Giovanni D’Amato, Giuseppe Castiglione, Martino Fragali e Martino Origlio”.

