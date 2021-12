Due appuntamenti musicali di fine Anno con il Centro Magma di Catania

Facebook



Ultimi due appuntamenti musicali per il Centro culturale e teatrale Magma di Catania, nell’anno dei quarant’anni di attività del sodalizio diretto da Salvo Nicotra. Domani, sabato 18 dicembre, alle ore 20, nella Chiesa Madre di Santa Maria di Licodia, terzo ed ultimo recital chitarristico dei “Concerti di fine anno”, curato dal Centro Magma, con Fabio Vito Squillaci ed ospite d’onore il maestro Salvatore Daniele Pidone. Nella serata saranno eseguiti brani solistici di Frescobaldi, Tàrrega, Sor e Sagreras con il Vivaldi del “Concerto in Re Maggiore” in Duo.

Secondo appuntamento per il Centro Magma domenica 19 dicembre a Catania, alle ore 19.15, nella chiesa di San Michele Arcangelo, in via Ota, nel quartiere di San Nullo, con un “Concerto di Natale”. Durante la serata si avvicenderanno, in esecuzioni solistiche e di “formazione”, le chitarre di Chiara Cantore e Fabio Vito Squillaci che suoneranno insieme al loro maestro Salvatore Daniele Pidone, inoltre si aggiungeranno le fantasmagoriche fascinazioni della voce di Sandy Troina accompagnata dal pianista Mario Nicotra. Nel programma, che avrà ovviamente anche una forte connotazione natalizia, sono previste musiche del repertorio classico, come il “Concerto in Re maggiore” di Vivaldi e “l’Encouragement op. 34” di Sor.

“La scelta del luogo del Concerto di Natale non è casuale – spiega Salvo Nicotra – infatti è uno di quelli che ha ospitato, dopo le “clausure” per il Covid, l’attività della rinascita teatrale estiva che il Centro Magma ha condiviso con l’associazione Terre Forti, diretta da Alfio Guzzetta. E’ anche un marcato segno di voluta presenza nel territorio della cintura urbana, che non vuol dire fuga dal Centro storico della città, ma ideale legame con le zone dov’è ancora presente una umanità pulsante che vive le feste come tali Quello scelto per questa celebrazione non ha nulla da invidiare ad alcun altro, consentendo una maniera anche per “sentire” e condividere il Natale secondo una visione più autentica”.

L’ingresso al recital chitarristico ed al “Concerto di Natale” sarà libero (sino ad esaurimento dei posti), ma occorrerà attenersi alle prescrizioni anti-Covid, a cominciare dall’esibizione del Certificato verde “rafforzato” (vaccini o guarigione), dall’uso della mascherina e dal distanziamento. Per informazioni: 3385.047480- 333. 3337848.

Nella foto, Mario Nicotra, Sandy Troina e Chiara Cantore

