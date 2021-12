Modica: Cuore di Cioccolato si riconferma prodotto solidale di Natale

Facebook



Anffas Modica il 18 e il 19 dicembre sarà alla galleria solaria sia di mattina e di pomeriggio . Fondazione Telethon e Anffas: insieme per la campagna di dicembre 2021 “La Ricerca dona, dona per la Ricerca”!

Anche per quest’anno Anffas ha deciso di proseguire la collaborazione con la Fondazione Telethon – avviata ormai dal 2014 – aderendo, a livello nazionale, alla Campagna di dicembre 2021 “La Ricerca dona, dona per la Ricerca” con l’obiettivo di promuovere la ricerca genetica sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie rare.

L’obiettivo a fondamento di tale adesione è, infatti, quello di portare all’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e della società tutta, la realtà delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie, accrescendo la consapevolezza dell’importanza che la ricerca scientifica, soprattutto a seguito dell’evento pandemico in corso, rappresenta per migliorare la Qualità di Vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo nonché dei loro familiari.

Anffas conferma ancora una volta il suo desiderio di sostenere la Fondazione e i suoi partner cogliendo la sfida di esserci, nelle piazze, sui territori locali e in tutti i modi previsti dalla suddetta Campagna per la ricerca e per la quale la Anffas Tutta non può esimersi dal dare il proprio prezioso contributo!

Oltre alla consueta maratona televisiva settimanale – che partirà il 12 dicembre p.v. – volta a sostenere e finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare, anche per questa edizione è prevista la distribuzione del Cuore di Cioccolato Telethon attraverso l’allestimento di punti di raccolta sul territorio, conformemente alle linee direttive vigenti in materia di anti-Covid19, ed attività di personal fundraising volte a coinvolgere tutti i volontari che vorranno impegnarsi distribuendo personalmente le scatole dei Cuori tra amici, colleghi e parenti.

Come detto, il Cuore di Cioccolato si riconferma quale prodotto solidale di Natale 2021 nelle n. 3 differenti ricette – cioccolato al latte, fondente e alla granella di biscotto – realizzate da Caffarel in esclusiva per Telethon e già da ora disponibili nella sezione dedicata allo shop solidale sul sito di Fondazione Telethon:

È possibile scegliere il tris di Cuori di cioccolato in tutti e tre i gusti, ma anche le singole versioni al latte, fondente, al latte con granella di biscotto.

Anche quest’anno, i volontari Telethon scenderanno in campo per distribuire il Cuore di Cioccolato – compatibilmente con l’evolversi della situazione pandemica – e saranno presenti nelle principali piazze italiane aderenti il 12, 18 e 19 dicembre con i banchetti di raccolta fondi.

Per richiedere informazioni o partecipare in prima persona alla campagna come volontario è possibile candidarsi online oppure contattare la Segreteria Volontari numero di telefono 0644015469

