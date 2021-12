Blitz Ros a Monreale: 7 arresti per usura ed estorsione

Facebook



Nuovo colpo al mandamento palermitano di Villagrazia-Santa Maria di Gesù e alla famiglia di Monreale.

Dalla prime ore di questa mattina il Ros, con il supporto in fase esecutiva dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo, del nucleo elicotteri e del nucleo cinofili, con l’operazione denominata ‘Breccia’ sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sette persone, indagate, a vario titolo, per usura ed estorsioni (tentate e consumate) aggravate dal metodo mafioso.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo.

