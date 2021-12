293 pattuglie Polfer impegnate in controlli nelle linee Fs siciliane

Facebook



Sono 293 le pattuglie della Polfer impegnate nella scorsa settimana (20-26 dicembre) nei controlli a bordo treno e lungo la linea ferroviaria in tutta la Sicilia. Ventisei i treni presidiati, 2.849 persone controllate, sette veicoli ispezionati e 293 pattuglie. In tutta la regione la Polfer ha rafforzato i dispositivi di controllo a bordo dei treni regionali e a lunga percorrenza dato l’aumento del flusso viaggiatori che, generalmente, si verifica durante le festività natalizie e tenuto anche conto della normativa sul Green pass rafforzato. Diversi i bagagli e i documenti dimenticati o persi e riconsegnati ai viaggiatori.

A Palermo è stato riconsegnato al legittimo proprietario, un portafoglio, ritrovato nei pressi della stazione, contenente documenti personali nonché alcune valigie che due viaggiatrici provenienti da Roma avevano dimenticato a bordo del treno una volta arrivate a Palermo. A Siracusa, un viaggiatore era sceso per obliterare il biglietto ma non ha fatto in tempo a risalire prima che il treno ripartisse. L’uomo è arrivato in autobus fino alla stazione di Ragusa dove, grazie all’attività della sala operativa della Polfer, ha potuto recuperare i propri bagagli.

