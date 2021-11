Ultime Covid Italia: 89 decessi e 12.764 nuovi casi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 12.764 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 7.975. Sono invece 89 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 65. Sono 194.270 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 4.627 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.028.547, i morti 133.828. I dimessi e i guariti sono invece 4.700.449, con un incremento di 8.041 rispetto a ieri.

IN SICILIA. Altre otto vittime e 545 nuovi casi di Coronavirus con 32.387 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è 1,68%.

Mi piace: Mi piace Caricamento...