Sinagra a Bologna premiata per “Comuni fioriti”

Di Gaetano Consalvo

Sinagra presente a Bologna per la Premiazione del concorso “Comuni Fioriti

All’interno della Fiera EIMA si è svolta la premiazione del concorso nazionale “Comuni Fioriti” . Quattro i Comuni siciliani che hanno partecipato al concorso: Sinagra, Santo Stefano di Camastra, Terme Vigliatore e Tusa.

Sinagra è stato il primo Comune che ha creduto nel concorso sin dall’anno 2009 E, oltre a confermare il prestigioso marchio di qualità, ha ricevuto i seguenti premi:

Comune Fiorito” 2021Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita “

1° Classificato: Diploma speciale “Orto didattico e urbano fiorito Pro loco Sinagra;

3° classificato: Diploma Speciale “Scuola Fiorita” Sinagra (ME) Scuola dell’ Infanzia di Sinagra Gorghi .

A ritirare i premi l’assessore Marzia Mancuso, la Presidente della Pro Loco Vincenza Mola, la Segretaria Scolastica Maria San Filippo e le due insegnati Cettina Pinzone e Rita Randazzo Papa .

Premi ritirati negli anni:

2009 premiazione presso Prè Saint Didier – Due fiori più Premio Case fiorite Rosa Pintabona

2010 premiazione presso Cervia Due fiori più Case Fiorite, relativamente a privati cittadini Musca Santino 2011 premiazione presso Grado Tre fiori più Casa fiorita Mola Francesca

2012 premiazione presso Transacqua (Tn) Tre fiori più Premio speciale di 500,00 x la comunicazione comune

2013 premiazione presso Savigliano (CN) Tre fiori più premio speciale targa UNPLI

2014 premiazione presso Bologna Tre fiori più Premio pollice verde Landro Angela 2015 premiazione presso Alba Tre fiori più Targa città slow

2016 premiazione presso Bologna Quattro fiori e un premio al comune di €. 1.000,00

2017 premiazione presso Spello Quattro fiori più Targa sgravio sulle bollette idriche Premio orto fiorito € 500,00 a Giuffrè Teresa Vinci Salvatore

2018 premiazione a Bologna conferma dei quattro fiori e targa e Targa alla Banda Musicale Vincenzo Bellini.

Nell’anno 2019 presso Pomaretto riceve il marchio nazionale di Comune fiorito e Targa alla Banda Musicale Vincenzo Bellini.

Nell’anno 2020 la premiazione avvenuta on line ha visto vincitori i signori :

1) 1° Premio Albergo Fiorito Agriturismo S. Maria Xilona

2) 1° Premio Orto Virtuoso ai coniugi Teresa Giuffre’ e Salvatore Vinci

3) 2° premio Scuola Fiorita- Pier Santi Mattarella – scuola dell’Infanzia

4) 1° Premio Casa Fiorita a Mola Francesca

In chiusura del meeting nazionale di Asproflor Comuni Fioriti all’EIMA di Bologna si è svolto il concorso “Miss Comuni Fioriti 2021”: vincitrice Arianna Giardino di Usseglio (Torino).

Membro della Giuria Enza Mola Presidente della Pro Loco di Sinagra, la quale dichiara” Sono molto soddisfatta per essere stata scelta come membro della giuria di Miss Comuni Fioriti e per il risultato che ogni anno il comune di Sinagra ottiene grazie al lavoro svolto da cittadini, e dipendenti comunali, la linfa vitale del concorso. Ogni anno i cittadini danno il massimo per abbellire il paese, perché come dice il motto “Fiorire e accogliere” .

Speriamo che quanto prima la premiazione del concorso possa avvenire in Sicilia e Sinagra, “La Perla dei Nebrodi” si candida a ricevere tutti gli amanti della bellezza. Lavoreremo alacramente per partecipare al concorso mondiale “Communities in Bloom”:

