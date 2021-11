Maltempo, Catania domani scuole chiuse

Facebook



Shares

Alla luce delle persistenti condizioni meteo avverse di questi giorni e delle segnalazioni di rischi potenziali per l’incolumità delle persone, il sindaco del capoluogo etneo Salvo Pogliese ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private, per la giornata di domani venerdì 12 novembre per consentire una nuova verifica tecnica dei plessi che potrebbero risultare danneggiati. “La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata -ha detto il sindaco- dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo.

Le verifiche nelle scuole -ha aggiunto Pogliese- continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni. Non amo chiudere le scuole a cuor leggero, ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da Sindaco e da genitore”.

Il sindaco ha anche disposto la chiusura del giardino Bellini e dei parchi comunali. Il primo cittadino raccomanda, almeno fino al cessare degli eventi atmosferici, di non mettersi in viaggio, di limitare gli spostamenti all’essenziale, di non attraversare sottopassi e non sostare per alcun motivo nei pressi di corsi d’acqua e nelle zone esposte a rischio di crolli.

Maltempo. Sindaci Piana Catania: “Subito cabina regia per finanziamenti”

“Alluvione dopo alluvione, siccità dopo siccità, le nostre aziende sono in ginocchio. Questo territorio non può morire. Sono ancora bloccati i risarcimenti dei danni del 2018. La Regione costituisca subito la cabina di regia per attivare i finanziamenti sia nazionali che regionali necessari per gli interventi”. Questo l’appello dei sindaci dei Comuni della Piana di Catania Scordia, Militello Val di Catania, Lentini, Carlentini, Palagonia, Ramacca, Francofonte, riuniti ieri nel palazzo municipale di Scordia dal presidente di Cia Sicilia Orientale Giuseppe Di Silvestro e dal primo cittadino Francesco Barchitta.

“Vogliamo sederci al tavolo regionale assieme a Genio Civile, Protezione Civile, gli assessorati all’Agricoltura e alle Infrastrutture, alle organizzazioni professionali agricole” hanno tuonato i sindaci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...