Ultime Covid Italia: 67 decessi e 8.569 contagi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Shares

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia nel nostro Paese. Sono 8.569 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 novembre 2021, secondo dati e numeri – regione per regione – del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano altri 67 morti. Effettuati 595.812 tamponi, indice di positività è all’1,43%.

IN SICILIA. Altre nove vittime 604 nuovi casi di Cotronavirus con 26.251 tamponi effettuati. L’indice di positività è 2,3%.

Contagi Covid-19 in crescita in Italia: attualmente sono oltre 100mila. “Per la terza settimana consecutiva si conferma a livello nazionale un incremento dei nuovi casi settimanali (+37,7%) come documenta anche la media mobile a 7 giorni, più che raddoppiata in meno di un mese passando da 2.456 il 15 ottobre a 5.870 il 9 novembre”. Lo riferisce Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe presentando il monitoraggio indipendente della Fondazione che rileva, nella settimana 3-9 novembre, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (41.091 contro 29.841) e decessi (330 contro 257). Continuano a salire anche i casi attualmente positivi (100.205 contro 84.447), le persone in isolamento domiciliare (96.348 contro 81.070), i ricoveri con sintomi (3.436 contro 2.992) e le terapie intensive (421 contro 385).

Mi piace: Mi piace Caricamento...