Ida Grasso: in radio e digitale “Angolo dell’Universo”

“Quando ho scritto ‘Angolo dell’ Universo’ vivevo un momento particolare della mia vita – racconta l’autrice Miriam Ossini – e mettere nero su bianco la storia d’amore vista da uno dei due punti di vista mi sembrava il modo migliore per regalare emozioni! Dare voce al brano scritto da Miriam – afferma Ida Grasso – per me è stato un onore ed un orgoglio, io e Miriam abbiamo condiviso la musica insieme da sempre! Nei miei ricordi in musica la sua presenza è costante, non ricordo un solo traguardo raggiunto senza che lei fosse al mio fianco! Credo che questa canzone sia un segno di forza di chi ha il coraggio di cambiare la propria vita senza restare in una bolla di risonanza nella quale non ci si rispecchia! L’amore è vita e la musica è il modo migliore per vivere una vita piena d’amore…”

“Il video narra l’evoluzione di una relazione di coppia tra due persone, dal punto di vista di una delle due parti – dice Edoardo Ladiana regista – e per raccontare e accompagnare, le precise emozioni descritte attraverso il testo del brano si è scelto di utilizzare la danza con le coreografie di Rossella Pavone e i ballerini Rita Triuzzi e Salvatore Calabrese.

Ida Grasso, classe 88, inizia la sua esperienza con la musica sin da piccolina, iniziando però solo a 14 anni lo studio del canto. Frequenta il conservatorio Nino Rota di Monopoli nel dipartimento di canto pop/rock. Ha da subito l’ambizione e la curiosità per il suo strumento, la voce, tanto da seguire masterclass e metodi per cercare di capire quale tra tutti quello possa essere il più vicino alle sue esigenze. Ha la fortuna di studiare con Mario Rosini, Alessandra Sulpasso, Larry Franco, Samantha Sessa, cantante salernitana, fino ad arrivare al suo punto stabile che trova in Gianna Montecalvo. Segue stage del metodo Vocal Classes di Luca Jurman, VMS di Loretta Martinez, ma è nell’esperienza di Castrocaro che seguendo le lezioni di Elisa Turlà, esponente del metodo Estill (EVT) Voicecraft, che vede il potenziale di crescita che le avrebbe apportato l’approccio con questo metodo di cui segue i corsi e diventa EFP certificata.

Nel ramo del canto, oltre alla sua carriera da solista inizia l’avventura con un quartetto vocale, che la porta ad avere delle esperienze molto significative come quella con il gruppo vocale Italian Sisters nasce con amore e passione per la musica seguita da professionalità e studio armonico vocale. Nel giugno 2016 si classificano sul podio del contest televisivo di canto e danza “Next Generation”. Sempre nel giugno 2016 hanno l’onore di aprire il concerto di Tony Maiello, eccellenza italiana musicale e autore di diversi artisti come Laura Pausini, Giorgia e Marco Mengoni. Nell’estate dello stesso anno iniziano un tour live in alcune città della Puglia, Campania e Sicilia suonando un repertorio principalmente italiano in chiave pop/rock riarrangiato vocalmente e armonicamente e nel mese di settembre sono ospiti del Festival della Canzone Italiana nella città di Eboli (SA) insieme a grandi autori della musica italiana quali Franco Fasano e Marco Rinalduzzi. Proprio con Rinalduzzi cantano in acustico, accompagnate dalla sua chitarra, il brano “E poi” grande successo che scrisse per Giorgia. Nella stagione invernale 2017 continuano il tour di spettacoli nei teatri pugliesi e campani, alcuni di particolare prestigio come il Teatro Orfeo di Taranto e il Teatro Bolivar di Napoli. Nel maggio 2017 organizzano uno spettacolo teatrale di beneficenza per la raccolta fondi per la costruzione di un centro oncologico pediatrico a Taranto partecipando all’iniziativa proposta dalle “Iene” nella persona di Nadia Toffa con l’associazione ideatrice delle magliette a logo “Ie Jesche Pacce pe te”. A seguire incidono l’inedito “Il mondo a colori”, un inno alla vita di cui ognuno di noi ha diritto. Per la stagione invernale 2018/2019 tornano live e oggi Ida Grasso torna da solista con il singolo “Angolo dell’Universo”.

