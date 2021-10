OktoberFest2021 al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

Facebook



Shares

Il Piccolo Parco Urbano di Bagheria continua la campagna di sponsorizzazione per il 2021. Prossimo evento, organizzato dai ragazzi dell’associazione, è il festival dell’Oktoberfest 2021, che avrà luogo nei giorni sabato 16 e Domenica 17 ottobre. All’interno del parco si potrà assistere ad eventi musicali e spettacoli per i più piccini, mercati artigianale e promozione/offerte per birra, salsiccia e patate, cosi come vuole la tradizione bavarese.

L’associazione del Piccolo Parco Urbano, fondata nel 2018, ha sempre cercato di promuovere due idee fondamentali: il rispetto per l’ambiente e l’importanza della cultura. Cosi, la rigenerazione urbana diventa sempre più una rigenerazione umana, un’occasione per riscoprire la natura più intima della città, quell’emozione di sentirsi parte di una storia più grande a partire dai luoghi che abitiamo, dei quali ci prendiamo cura, che proteggiamo o in cui trascorriamo il nostro tempo libero.

Le città riscoprono il valore della coltivazione dei beni comuni, potenti semi per far germogliare nuove forme di coesistenza in una fertile collaborazione tra pubblico e privato, tra individuale e collettivo. Uno di questi semi di rigenerazione urbana trova terreno fertile nell’idea del «Piccolo Parco Urbano» di Bagheria dove in un esplosivo mix di grande intuizione e capacità propositiva i giovani propongono un cantiere di rinascita sociale e culturale lungo un percorso di storia e natura.

L ‘Associazione Piccolo Parco Urbano è stata creata con lo scopo di riqualificare lo spazio del giardino di Villa Serradifalco, e nello stesso progettare attività e organizzare eventi, con particolare focus sul ripristino dello spazio e della messa a disposizione dello stesso verso la comunità bagherese e dei paesi limitrofi, come spazio di Parco Urbano. Un nuovo polmone verde che possa far ossigenare la collettività, che possa essere spazio di aggregazione, condivisione e meditazione. Questi terreni, un tempo incolti e soggetti all’incuria, sono stati ripuliti e adesso l’associazione gestisce ben sei ettari di terreno che circondano una villa storica, uno spazio che offre una folta pineta, agrumeti, uliveti e campi verdi. Sono state attrezzate delle aree per lo svolgimento di attività con i bambini dai 2 ai 14 anni, aree di sgambamento per gli amici a quattro zampe, organizzato delle tavole rotonde per discutere su temi sociali attuali con obiettivo la sensibilizzazione civica per il verde che diventa sempre meno nel nostro territorio, organizzato eventi e attività rivolte ad un target eterogeneo che .ha potuto riappropriarsi di uno spazio verde nel cuore di Bagheria. Qui il programma:

SABATO 16 ottobre:

18:00 Inizio evento

19:30 MINIBITTA SPECIALE Spettacolo di giocoleria e acrobatica con Gianmarco Amato Clown

21:00 Live Music con Chino Mortero Band Chino Mortero, al secolo Marcello Paternostro, è un autore e musicista palermitano attivo da più di vent’anni. Da sempre votato alla musica black, inizia negli anni Novanta la sua carriera approcciandosi dapprima al blues per approdare al reggae e all’hip hop, generi che hanno fortemente caratterizzato la sua produzione. Pubblica due album da solista (Heavy Weight nel 2008 per M.C.N. Records e Vampiri nel 2012 per Soulville Records) e uno insieme alla crew PA ALL BASTARDZ nel 2011, ottenendo ottimi riscontri di critica e pubblico anche nelle tournée promozionali. Milita da diversi anni come chitarrista nei Joker Smoker, nota formazione palermitana che ripropone i grandi classici della musica giamaicana e riarrangia brani di altri generi in salsa caraibica. Nel 2020 ultima il nuovo disco Mi presero di sabato, una raccolta di storie ai limiti della legge caratterizzate da un sound elettrico, americano, con forti influenze della cultura chicana.

Domenica 17 ottobre:

10:30 Inizio evento

11:30 MINIBITTA SPECIALE con lo spettacolo di giocoleria e acrobatica di Fabrizio Campo.

12:30 Live Music con The Blue Jive. I Blue Jive nascono come quintetto estrapolato dalla già nota formazione Jumpin’up di cui fanno parte. Tony Marino alla voce, Peppe Falzone alla batteria, Giuseppe Montalbano chitarra elettrica, Alberto Petrigno al contrabbasso e Giuseppe Vasapolli al pianoforte. La formazione riprende i classici dello Swing e Rock’n’roll a cavallo tra gli anni 50 & 60. Servizio Bar FuoriBitta a cura del Bitta Sponsored by Forst, Birra dei Vespri e Birra Epica. Possibilità di cenare e pranzare al Parco, all’ombra degli ulivi e dei pini, acquistando il tuo pasto direttamente al Bar grazie al Bitta e allo stand vegetariano a cura del Mercato del Contadino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...