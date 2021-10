Morte sulle strade siciliane, drammatico scontro nell’agrigentino

Facebook



Giornata di sangue sulle strade siciliane, due i terribili incidenti che hanno funestato la giornata. Uno a Joppolo Giancaxio in provincia di Agrigento dove nel primo pomeriggio una moto Aprilia 125 si è scontrata con un’auto Range Rover. L’impatto ha provocato la morte di una coppia di giovanissimi fidanzati di appena 17 e 16 anni che viaggiavano sulla moto. Si tratta di Gaetano Maragliano (che aveva compiuto 17 anni appena tre giorni fa) e Martina Alaimo rispettivamente di Agrigento e Raffadali. L’incidente è avvenuto lungo la SS 118, probabilmente la causa è stata la pioggia molto forte che ha sorpreso i due ragazzi mentre rientravano da scuola. A Raffadali sarà proclamato il lutto cittadino.

Poco dopo invece un altro incidente mortale ha funestato la zona di Triscina, nel trapanese. Qui, lungo la SP 81 il conducente di una Mercedes avrebbe perso il controllo finendo contro il guard rail per poi uscire di strada, nell’incidente ha perso la vita la moglie del conducente. Non è chiaro il motivo scatenante dell’incidente al momento, forse l’asfalto reso viscido dalla pioggia ma non è esclusa al momento nemmeno l’ipotesi di un malore del conducente rimasto comunque ferito e adesso ospedalizzato.

In foto i due giovanissimi morti a Joppolo Giancaxio, foto La Sicilia

