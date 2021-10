Alle Ciminiere di Catania le foto di Michael Christopher Brown

Facebook



Shares

Venerdì prossimo, 8 ottobre, alla Galleria d’Arte Moderna de Le Ciminiere vengono presentate le foto di Michael Christopher Brown. All’evento prendono parte Salvo Pogliese, sindaco della Città metropolitana di Catania, Ornella Laneri, presidente Fondazione OELLE Mediterraneo Antico, Carmelo Nicosia, direttore Fondazione OELLE Mediterraneo Antico, Ezio Costanzo, curatore della mostra, e lo stesso Michael Christopher Brown.

Michael Christopher Brown – fotografo Classe 1978, tra le sue collaborazioni professionali, annovera quelle con Time, The New York Times Magazine, National Geography, dal 2015 al 2017 con Magnum Photos, oltre a libri come Libyan Sugar, vincitore del Paris Photo-Award del 2016 e dell’International Center of Photography Infinity Artist Book Award, nel 2015.

La mostra alla Galleria d’Arte Moderna-Le Ciminiere di Catania accoglierà 250 fotografie, dai suoi reportage su Libia, Cuba, Cina, Africa, Palestina, Afghanistan, America ai recenti conflitti sociali negli Stati Uniti.

In anteprima internazionale ci saranno anche le fotografie del progetto “A more beautiful world”. Un’area della mostra sarà dedicata al reportage che Brown ha appena concluso in Sicilia, insieme a un’installazione sonora di Michele Spadaro, il sound artist che lo ha accompagnato nella sua residenza “In Sicily”.

Questa che si tiene a Catania è La prima esposizione in Italia dedicata al fotografo che ha rivoluzionato l’immaginario del fotoreportage internazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...