Ultime Covid Italia: 63 decessi e 4.061 nuovi casi. In Sicilia 15 vittime

Sono 4.061 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 63 morti, portando a 130.551 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 321.554 tamponi con un tasso positività che all’1,26%.

IN SICILIA. Sono complessivamente 647, su 21.480 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 18.416. L’Isola resta prima in Italia per numero di contagi giornalieri. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.449, mentre delle 15 vittime riportate si riferiscono tutte a decessi avvenuti nei giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 574, mentre si trovano in terapia intensiva 82 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 12 a Palermo, 310 a Catania, 75 a Messina, 28 a Ragusa, 60 a Trapani, 105 a Siracusa, 28 a Caltanissetta, 23 ad Agrigento e 6 a Enna.

