Un gravissimo incidente si è verificato lungo l’autostrada A29 tra Palermo e Mazara all’altezza di Segesta-Calatafimi. Un mezzo pesante si sarebbe ribaltato schiacciando un’automobile, anche se tutta la dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Pare ci sia una vittima e un ferito trasportato in ospedale in codice rosso.

