Presentato il “Premio Plachi 2021” a Gravina di Catania

Cominceranno domani nell’Anfiteatro “Turi Ferro”, le fasi eliminatorie con la categorie Cover, il “Premio Plachi 2021”. Stamattina la presentazione nella sala Giunta del municipio del comune di Gravina di Catania alla presenza del sindaco Massimiliano Giammusso, dell’assessore comunale al Turismo, Sport e Spettacolo Franco Marcantonio, del direttore artistico della manifestazione Paolo Li Rosi e del presentatore dell’evento l’attore Sandro Vergato.

La rassegna musicale per band e solisti che prevede la partecipazione di Grazia Di Michele e di Attilio Fontana.

“Si comincia con una grande voglia di ritornare tra la gente per stare insieme in assoluta sicurezza- afferma il Sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso- la situazione pandemica non ci ha dato tregua ma noi abbiamo voluto fortissimamente puntare sul riscatto della nostra città attraverso tante manifestazioni e tanti eventi culturali. Il premio Plachi 2021 rappresenta la degna conclusione di una serie di spettacoli che hanno raccolto il favore delle persone”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore comunale al Turismo, Sport e Spettacolo Franco Marcantonio che nel corso della conferenza di stamattina ha sottolineato che “nonostante tutte le difficoltà del momento, con grande caparbietà e capacità dei nostri mezzi, presentiamo un premio di grande importanza che darà la possibilità a moltissimi artisti di mostrare tutto il proprio talento. Si tratta di una sfida di grande importanza per mettere in campo una macchina organizzativa di enorme valore. Noi- prosegue l’assessore Marcantonio- non ci tiriamo indietro e siamo sicuri che questo premio diventerà un appuntamento fisso anche nei prossimi anni”.

Nel pieno rispetto delle normative anti-covid, la capienza dell’anfiteatro sarà di 400 posti a sedere.

“Tanti artisti, tanto talento e tante esibizioni- afferma il direttore artistico Paolo Li Rosi- qui ci sono tutti gli ingredienti giusti per avere un bellissimo spettacolo e una manifestazione unica nel suo genere. Vogliamo dare un segnale di normalità grazie ad un’estate molto più dinamica rispetto a quella dell’anno scorso. Il Premio Plachi, quindi, permetterà ai nostri artisti di farsi ascoltare da una giuria competente e magari di raggiungere obiettivi importanti in un mondo, quello della musica appunto, dove la competizione è costante”.

A condurre l’intero evento sarà l’attore e presentatore Sandro Vergato. “Pensiamo a divertirci con questa grande occasione per tutta Gravina e non solo. Riflettori accessi e la grande possibilità per tanti artisti di farsi conoscere con le cover e i loro inediti- aggiunge Vergato-la pandemia? La musica è vita e finchè c’è vita c’è speranza. Non solo, durante gli spettacoli approfitterò di alcuni momenti di pausa, tra una esibizione e l’altra, per dialogare con il pubblico e divertirmi con loro”.

Evento organizzato dal Comune di Gravina di Catania (CT) – Direzione Artistica Paolo Li Rosi – Anfiteatro Turi Ferro – Parco Borsellino

6 giorni di musica per premiare il talento siciliano con grandi ospiti.

17 settembre Categoria COVER (Presidente di Giuria Grazia Di Michele)

18 settembre Categoria INEDITI

19 settembre Categoria BAND

24 – 25 settembre FASI FINALI

26 settembre FINALISSIMA (Presidente di giuria Attilio Fontana)

