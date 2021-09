Ultime Covid Italia: 67 decessi e 5.117 nuovi casi. In Sicilia 20 vittime

Facebook



Sono 5.117 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Italia, 67 i morti in più da ieri. Scendono i ricoveri, 4018 gli ospedalizzati con sintomi (-110 nelle ultime 24 ore) e 531 i pazienti in terapia intensiva (-9 da ieri). E’ quanto riportato nel report giornaliero del ministero della Salute.

Sono invece 306.267 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’1,67%. Sale di 7.193 il numero di persone guarite.

IN SICILIA. Altre venti vittime e 878 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute.

