“Ypsigrock”: al via il Boutique Festival dell’Estate Italiana Castelbuono

Manca poco e ritorna dopo lo stop forzato di un anno fa Ypsigrock, il boutique festival dell’estate italiana in versione “Tiny but Needed”. Il lungo week end musicale dell’estate italiana andrà in scena da domani 5 all’8 agosto a Castelbuono, nella sua cornice naturale nel cuore del Parco delle Madonie, in forma ridotta che ne assicurerà il regolare svolgimento secondo le disposizioni governative a tutela degli spettatori, dei lavoratori dello spettacolo e delle band che si esibiranno.

“Sarà un’edizione diversa, inconsueta nei contenuti, atipica nei rituali – spiegano Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo, founder e direttori artistici di Ypsigrock – ma sempre animata dallo stesso spirito singolare di ricercatezza che ci ha contraddistinto come uno degli eventi estivi più attesi d’Italia. Nonostante le difficoltà dovute alle misure anti Covid, sia dal punto di vista della capienza delle venue che di quello del ridimensionamento delle date dei tour delle band straniere, abbiamo messo su una Line up di alto livello, abbiamo introdotto delle novità, come la residenza d’artista e innovato Avanti il prossimo, la nostra talent competition, grazie al sostegno del Nuovo IMAIE”

Le esibizioni si svolgeranno nel centro storico di Castelbuono, su due degli iconici palchi del festival: l’Ypsi Once Stage di piazza Castello e l’Ypsi & Love Stage, all’interno del Chiostro di San Francesco. In ottemperanza della legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere all’evento servirà necessariamente il green pass, rilasciato a fronte di almeno una dose di vaccino oppure di tampone negativo effettuato entro 48 ore. Il protocollo di accesso completo è disponibile sul sito di Ypsigrock. In collaborazione con il Centro Controllo Qualità Rischio Chimico e Biologico – Laboratorio Tecnico Protezione Civile (Direttore Prof.ssa Francesca Di Gaudio – Scuola di Medicina e Chirurgia) a disposizione del pubblico del festival sarà attivato da giovedì 5 agosto anche un presidio presso l’Aula Consiliare del Comune di Castelbuono che effettuerà il servizio in loco al prezzo di € 15.

Anche in quest’anno particolare ad Ypsigrock è confermata la regola dell’Ypsi Once, che ancora oggi caratterizza il primo boutique festival d’Italia, che detta una precisa scelta artistica: si sale sono una volta sui palchi del festival con lo stesso moniker. La line up di quest’anno, a dispetto della capienza, è tra le più ricercate degli eventi estivi in Italia. Attese saranno infatti le esibizioni di Ásgeir, l’artista che ha venduto di più nella storia della musica islandese, superando in patria giganti come Björk e Sigur Rós, IOSONOUNCANE, la band italiana del momento che eseguirà l’acclamatissimo e monumentale IRA, terzo album in studio uscito pochi mesi fa, e DARDUST, il producer dei più importanti successi della musica italiana degli ultimi anni, che si presenterà a Castelbuono con il suo progetto solista che sbarca per la prima volta in Sicilia. Ritorneranno in Italia grazie ad Ypsigrock anche i Molchat Doma, la band bielorussa che ha conquistato il pubblico con le sue sonorità post-punk e synthwave ed un’estetica di chiara matrice post-industriale sovietica e Clap Your Hands Say Yeah in solo che vedrà Alec Ounsworth, fondatore, frontman e da tempo one man band del progetto americano, esibirsi in un set intimo che metterà in risalto le sue qualità di cantautore. Lo stesso Alec Ounsworth, insieme alla sound designer italiana ma di stanza a Berlino Andrea Noce aka Eva Geist, la musicista e visual artist svizzero-canadese Barbara Lehnoff conosciuta come Camilla Sparksss (già in line up al festival con un suo set solista), l’architetto tedesco Gustav Düsing e il light designer francese Julien Dufour daranno vita a “The Sound of This Place”, la residenza artistica internazionale, che vanta prestigiosi partner culturali internazionali tra cui l’Ambasciata del Canada in Italia (Canada), il Museo Civico di Castelbuono (Italia), l’Accademia Tedesca Villa Massimo di Roma (Germania) e il Goethe-Institut Palermo (Germania). La residenza artistica è stata Inaugurata lo scorso 26 luglio e vede gli artisti impegnati a lavorare insieme sul territorio di Castelbuono per creare una performance inedita che verrà presentata in prima assoluta durante il festival con un esclusivo show collettivo. Anche quest’anno il primo boutique festival italiano darà spazio al potenziale creativo dei nuovi talenti musicali europei ospitando PONGO (Portogallo), CAMILLA SPARKSSS (Canada/Svizzera) e KRISTIN SESSELJA (Islanda) tre progetti artistici inseriti nell‘European Talent Exchange Program (ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni. Completano il cast di questa edizione MØAA, la songwriter Jancy Rae, statunitense originaria di Seattle che ha pubblicato da poco il convincente album d’esordio Euphoric Recall, a cui si aggiungono: Marion Moroder, Rbsn, GOLD MASS, Miglio, Yuman e APOCALYPSE WOW i sei progetti finalisti di “Avanti il Prossimo…2021”, la talent competition di Ypsigrock che quest’anno è rinnovata nella forma. Avanti il prossimo, infatti avrà il sostegno del Nuovo IMAIE che ha messo a disposizione un premio del valore di 10.000€ da investire nell’organizzazione di un tour. A giudicare le esibizioni sarà una giuria di qualità che, come previsto dalla seconda fase del contest, avrà il compito di selezionare il progetto vincitore assoluto. La Giuria è composta da: La Rappresentante di Lista, Chiara Colli (Responsabile Musica, Edizioni Zero), Martin Lippert (Head of Music, Media Impact e Rolling Stone Germany) e Sandro Riccardo Xaxa Sciascia (Promoter, Hannover Concerts, Germania).

Line up per day

Giovedì 5 Agosto

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH (solo) / MØAA / MIGLIO

day ticket 20€ + d.p.

Venerdì 6 Agosto

ÁSGEIR / DARDUST / CAMILLA SPARKSSS / RBSN / GOLD MASS

day ticket 33€ + d.p.

Sabato 7 Agosto

MOLCHAT DOMA / COMA

THE SOUND OF THIS PLACE 2021

Exclusive Artist Residency Premiere Show

MARION MORODER / APOCALYPSE WOW

day ticket 33€ + d.p.

Domenico 8 Agosto

IOSONOUNCANE / PONGO / KRISTIN SESSELJA / YUMAN

day ticket 33€ +d.p.

