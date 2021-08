Ultime Covid Italia: 31 decessi e 5.636 contagi. In Sicilia 12 vittime

Facebook



Sono 5.636 i nuovi contagi di Coronavirus in Italia oggi, martedì 10 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 31 morti che portano a 128.273 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 241.766 tamponi, il tasso di positività è al 2,3%. In terapia intensiva si trovano 322 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, con 26 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 2.880, +94 da ieri.

IN SICILIA. Sono 848 i nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, martedì 10 agosto 2021. Si registrano altri 12 morti. La regione, a rischio zona gialla, è ancora la prima in Italia per numero di nuovi casi di covid-19. Da ieri sono stati processati 18.759 tamponi. Sono 578 i pazienti dimessi o guariti e 15.197 in tutto i positivi (258 in più rispetto a ieri): di questi, 448 sono ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva e 14.699 in isolamento domiciliare.

