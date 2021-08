Ultime Covid Italia: 30 decessi e 7.270 nuovi casi. In Sicilia 12 vittime

Facebook



Sono 7.270 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 12 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 30 morti, che portano a 128.334 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 216.969 tamponi, il tasso positività è al 3,3%. Le persone ricoverate in ospedale con sintomi sono 2.975 (+27 rispetto a ieri), mentre sono 352 i pazienti in terapia intensiva (+15), con 37 ingressi del giorno.

IN SICILIA. Preoccupa l’escalation di contagiati: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.134 nuovi casi di Coronavirus su 16.602 tamponi effettuati. L’indice di positività si è portato al 6,9%. Dodici le vittime riscontrate, ma la Regione Siciliana ha comunicato che di queste, 5 risalgono nel computo del 10 agosto, una del 6 agosto e un’altra del 28 giugno, pertanto l’ultimo computo dovrebbe essere di 5 vittime.

