Ultime Covid Italia: 24 decessi e 3.674 nuovi casi. In Sicilia 7 vittime

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.674 nuovi casi di Coronavirus e 24 decessi. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 74.021. Il tasso di positività è del 4,9%, in salita rispetto al 3,5% di ieri.

Sono 404 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 20 unità rispetto a ieri. Sono 128.456 le vittime da inizio pandemia

IN SICILIA. Altre sette vittime: la Sicilia resta maglia nera per contagi. Sono complessivamente 881 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 18.733. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 177. Le vittime dall’inizio della pandemia sono 6.148. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 184 a Palermo, 181 a Catania, 95 a Messina, 261 a Ragusa, 39 a Trapani, 82 a Siracusa, 4 a Caltanissetta, 3 ad Agrigento e 32 a Enna.

